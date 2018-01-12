〈北部〉食材搭在地樂團 10道菜「聽見」宜蘭

2018-01-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣文化局與麟手創料理餐廳、同根生樂團合作，以樂團創作樂曲為靈感，根據音樂內容連結在地食材，由餐廳推出能「聽」的「尋根套餐」。文化局長李志勇說，音樂融入飲食很有創意，希望藉此將宜蘭在地美食推向國際。

尋根套餐跨界連結 盼推向國際

宜蘭在地的同根生樂團，以笙、中阮、柳琴、鋼琴、低音提琴組成的融合樂團，今年推出首張原創專輯，採用「連結」的概念貫穿，由出走到回歸，在聲景詩歌中交織對土地的熱愛。

同根生樂團更與麟手創料理結合，選定「尋根」作為春季主題，用首張原創專輯收錄樂曲「龜山」、「鬧三仙」、「泰雅夢遊」、「涉水歪仔歪橋」、「丟丟同樂會」，將音譜成曲，樂編成詩，取名入菜，餐廳依循專輯的十首歌製作十道創意料理，推出「套餐」。

李志勇說，宜蘭在地音樂與飲食合併，做跨域表現，希望更多人運用自身特色，把宜蘭文化推廣出去，被更多人看見；同根生樂團長楊智博說，樂團首張原創專輯，根據宜蘭的環境、人文為素材創作，合作的麟手創料理餐廳是宜蘭在地餐廳，料理常用傳統素材做全新表現，調性和同根生樂團很像，才有這次的跨域合作，透過音樂及料理結合，一起關愛宜蘭家鄉。

麟手創料理餐廳廚務部主任陳冠宇說，十道菜都與樂團的音樂名稱結合，去年十二月就開始構思，使用都是在地食材，味道以台灣的傳統菜為基礎創新，盼帶給大家全新的味覺享受。

另外，宜蘭縣文化局與同根生樂團合辦「宜日立春—同根生專輯首發音樂會」，訂二月四日下午兩點半在宜蘭演藝廳售票演出，購票請洽兩廳院售票系統或宜蘭演藝廳，洽詢電話：03-9369115轉120。