〈北部〉天祥梅花開7成 太管處︰花期至月底

2018-01-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園天祥至文山溫泉一帶，沿途種植逾百株梅樹，近日寒流來襲、氣溫驟降，梅花陸續綻放，遠眺宛如點點白雪覆蓋枝頭，吸引許多遊客上山賞花，走在開滿雪白花朵的小徑，透過鏡頭捕捉冬季限定款景致。

梅園梅樹蓄勢待發

太魯閣天祥地區梅花盛開，綻放約七成，太魯閣國家公園管理處預估，隨著氣溫漸降，梅花會開得更漂亮，花期可延續至一月底，目前位於文天祥公園及福園的梅樹朵朵白花開滿樹梢，另在天祥梅園四十多棵梅樹，也已蓄勢待發、含苞待放。

太管處副處長張登文說，今年入冬後首波低溫讓天祥地區的白梅一下子綻放開來，預估花期至一月底，未來幾天氣溫若再下探，梅花可開得更漂亮，因梅花花季較短，花期僅約維持二至三周，建議民眾盡早上山賞梅，把握冬季限定時節，走進雪白色的梅花隧道中。

鄰近天祥梅園的太魯閣晶英酒店總經理趙嘉綺說，隨著寒流襲台，太魯閣天祥地區梅花綻放，有如整片白雪覆蓋枝頭，讓人以為是來到電影冰雪奇緣的拍攝場景，吸引許多住房旅客早起出門賞花，還不忘拍照打卡分享，相當浪漫。

賞梅順道上山賞雪

太管處表示，台八線中橫公路通車時，陸續在天祥附近種下百棵梅樹，歷經數十年已蔚然成林，統稱為「梅園」，每逢寒冬滿園梅花綻放，吸引許多花迷漫步梅樹下，感受花香撲鼻、花瓣如雪花般飄落的美麗景致。

目前武嶺至合歡山路段仍受寒流影響，沿途樹枝、鐵橋及山壁堆積部分殘雪，不少民眾賞梅之餘，順道上山一探冰封合歡山美景。警方提醒遊客，雪鍊管制站已上修調整至台十四甲線卅六公里處小風口，夜間雖暫時實施預警性封路，但在路況開放後，限加掛雪鏈車輛才能通行，請民眾配合。