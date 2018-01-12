〈北部〉《奪回女流本因坊頭銜》旅日女棋聖謝依旻 光榮返鄉

2018-01-12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣旅日女棋聖謝依旻，在日本職業圍棋賽第三十六屆女流本因坊賽事，成功奪回女流本因坊頭銜，謝依旻返鄉探親，苗栗縣長徐耀昌昨天接見表揚，期許她再接再勵，在國際舞台上持續發光發熱，為台灣爭光，揚名國際。

至於媒體詢及謝依旻是否有心儀的對象？二十八歲的謝依旻說，此訊息不知從何而來？但婚事還是慢慢來，現階段還是盡全力，下好每盤棋。

此外，是否要挑戰人工智慧（AI）圍棋手？謝依旻說，人工智慧圍棋手所達到的領域，人類無法想像，更有學習的空間，她不能說是挑戰，但她會努力學習趕上。

謝依旻是苗栗市客家籍，五歲開始練圍棋，七歲開始嶄露頭角，當年代表台灣前往韓國參加四都市對抗少年少女圍棋團體賽，獲得三戰全勝佳績。十二歲遠赴日本學棋，迄今十六年，她隻身在競爭激烈的日本棋壇中努力不懈，加上雙親用心栽培，終於成為國際知名的職業女棋聖。

縣長頒「台灣之光」獎牌及紅榜

徐耀昌昨天頒發「台灣之光」獎牌及紅榜，徐說，謝依旻有著客家人堅忍不拔精神，持續在逆境中挑戰成功，期許她再接再勵，持續在國際圍棋賽事中發光發亮。

在日本職業圍棋賽第三十六屆女流本因坊賽事中，謝依旻與最大勁敵藤澤里菜激戰，成功奪回了女流本因坊的頭銜，同時也以八次拿下女流本因坊、生涯二十七座頭銜刷新自己所創的「最多頭銜女棋士」紀錄。

謝依旻說，這次比賽主要是抓住對手失誤的機會，並且抱持著不到最後一刻絕不放棄的信念，才能獲勝。