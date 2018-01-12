〈北部〉打造新竹左岸綠帶 柯子湖溼地改善動工

2018-01-12

每日淨化水量1萬噸 成親水廊道

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為打造「新竹左岸計畫」休憩生活綠帶，新竹市政府啟動「頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程」，除每日淨化水量增至一萬噸，減少頭前溪污染負荷、鋪設環池道路透水鋪面，打造民眾自然親近環境空間，並建置雲端環境教育導覽系統，市長林智堅期許提供民眾優質生活環境，逐步完成休憩親水生態廊道。

總經費935萬 預計6月完工啟用

柯子湖人工溼地引水改善工程投入總經費九三五萬，包含行政院環保署補助經費五六一萬、市府配合款三七四萬，昨天舉行動工典禮，預計六月完工啟用。

林智堅說，頭前溪是新竹市的母親河，過去隨都市開發，水質受到影響，繼啟用柯子湖、溪埔子人工溼地公園，帶來淨化溪流效益後，昨天啟動柯子湖人工溼地引水改善工程，將地下暗管改為開放式明渠，改善水流及提升維護效能，更新設沉澱池，將淨化水量從每日八千噸增至一萬噸。

逾1公里步道 結合科技介紹生態

此外，設置超過一公里休閒步道，串聯柯子湖溼地外圍與千甲段空氣品質淨化區，讓市民親近濕地、觀察生態，並設置雲端環境知識系統，只要透過手機掃描QR code，便能顯示生態環境的介紹與指標系統，讓孩子隨時隨地獲得自然知識。

環保署水質保護處長葉俊宏表示，頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程未來將增加兩千噸污水處理，相當於一萬人每日廢水產生量，此外生態工法將保留生物棲息空間，新竹左岸美景可期。

環保局長江盛任表示，柯子湖人工溼地總面積為八公頃，包含陸域面積二．三公頃、水域面積五點七公頃，工程採生態工法改善濕地引水道，將人工溼地水域面積增至六公頃，更鋪設環池道路透水鋪面達一千兩百平方公尺，及八處共廿六噸水撲滿保水設施，並建置雲端環境教育導覽系統，讓環境教育課程更有趣、更生活化。