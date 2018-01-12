〈北部〉桃園綠捷機電土建拆標 民代批交局駁

2018-01-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨市長參選人楊麗環昨天召開記者會，直指前縣府規劃綠線捷運機電、土建工程，以大統包方式招標，就是要避免機場捷運的慘痛經驗，她表示，殷鑑不遠，才上任一年的市府交通局長劉慶豐卻又主導將機電、土建拆標，等於挖洞讓自己往下跳。

楊麗環表示，當年高鐵局向機捷機電包商丸紅公司求償廿五億元，卻被丸紅反咬是土建拖延，反訴求償一二九億元，如今綠捷的土建工程還有土地未徵收、鐵路地下化等不確定因素，未來造成進度落後的變數過大，市府竟未記取教訓，仍採取機電、土建拆標的作法。

交通局長：統包易生圖利爭議

劉慶豐對此表示，採取拆標，是因為評估如採大統包，國內只有少數廠商可以做，會有圖利特定廠商之嫌，而綠捷的標案設計，包含拆標、預付款等方式，完全參考台北捷運的經驗，請外界不要刻意抹黑；劉慶豐更氣憤地說，綠捷的招標案有來自北捷、中興工程等單位上百人在作業，標案設計都是專業考量，絕不會重蹈機捷覆轍。

楊麗環昨天是由市議員舒翠玲、綠線監督聯盟召集人牛煦庭、副召集人史碩仁陪同召開記者會。

楊麗環表示，綠捷的土建工程還有許多不確定性，包括G01站到G03站的六號生活圈道路尚未定線，綠捷與鐵路地下化的共構問題也未定，這些都可能會影響土建進度，若採大統包方式招標，出了問題只有市府與單一廠商間的求償問題，採取拆標招標，可能會重演機捷的求償問題，且綠捷專案管理（ＰＣＭ）廠商中興工程顧問公司，就是機捷ＰＣＭ廠商，更令人懷疑其整合能力。