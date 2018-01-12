〈北部〉涉包庇賣過期藥業者 桃衛局2前副局長被訴

2018-01-12

原以行政指導結案 涉圖利

〔記者魏瑾筠、陳昀／桃園報導〕市府衛生局二名前副局長四十七歲的陳世璋與五十九歲的許景鑫，被檢舉涉嫌充當「門神」，圖利因陳列並販售過期感冒藥物被裁罰三萬元的新資生藥局業者「銷單」。案經桃園地檢署會同廉政署追查，檢察官昨天偵結，認為二人身為主管機關副首長，卻濫用職權圖得他人不法利益，依貪污治罪條例圖利罪提起公訴。

起訴指出，衛生局於二○一五年九月十八日查獲新資生藥局違法陳列九瓶已逾保存期限達十六個月的感冒藥品，且發現有多次銷售過期藥品的紀錄，違反藥事法事證明確，依衛生局訂頒的「違規事件裁罰基準表」規定，應裁罰三萬元以上、二千萬元以下罰鍰，且無「行政指導」裁量空間。

但該藥局負責人得知面臨被裁罰，輾轉透過關係向時任衛生局副局長的陳世璋關說，陳世璋與同為衛生局副局長的許景鑫商議後，明知另有四間藥局被查獲違法陳列逾期藥品，均依規裁罰三萬元，陳卻涉嫌要求下屬「新資生的案子能不罰就不罰」，許則書寫「請檢討為行政指導」的紙條並蓋上職章，貼在行政裁處書上，數度退回公文，最後核章決行以「行政指導」結案，直至二○一六年底，二人發現政風室對稽查業務進行稽核檢討，才於二○一七年四月改以裁罰三萬元。

檢方調查時，陳的說詞反覆，起初坦承要求下屬從輕處理新資生藥局裁罰案，且若有成立圖利罪願意承擔，後又改口稱沒要求從輕發落；許則坦承「下條子」。

市府：衛局依法開罰未放水

檢方昨天起訴此案後，市府隨即發出聲明，堅稱衛生局是依法開罰、沒有放水，將依規定召開重大獎懲會議，讓當事人陳述。陳世璋、許景鑫去年案發後去職轉任參議，陳世璋昨向市長鄭文燦請辭參議獲准，表示將向法庭證明清白。