〈北部〉今年寒假27天桃園200多營隊長知識

2018-01-12

下學期3天課 移下下週先上

〔記者陳昀／桃園報導〕今年農曆春節較晚，寒假彈性調整為下學期三天課程移到廿二至廿四日先行上課，教育局指出，今年寒假廿七天，是十年來第三長，提醒家長與學童一同妥善規劃假期，全市各校共舉辦二百多場營隊或藝文活動，鼓勵學子踴躍參加。

教育局國小教育科長鄭凱仁表示，下學期原本為二月十二日開學，但春節來得晚，除夕為二月十五日，若按期實施，等於學生放完寒假，開學上三天課又要放年假，因此彈性將二月十二日至十四日的課程，移至一月廿二至廿四日，三天的課程採多元主題、體驗教學或補救教學。

他說，今年寒假經彈性調整後為一月廿五日至二月廿日，總計廿七天，是十年來第三長的寒假，僅少於九十八學年度的卅二天、一○一學年度的卅天，大年初六開始上課。

教育局表示，全市各校規劃了二百多場營隊活動，多數免費，希望家長陪孩子一同規劃假期、親子共讀、運動或親近大自然，也鼓勵參與志願服務，培養孩子多元包容、共好及利他精神。

各校推出的營隊各有特色，像是成功國小因應「創客風潮」，舉辦「創客3D列印」寒假育樂營，一至三年級「立體塗鴉班」有3D列印筆的認識、設計主題及實作；四至六年級「3D創意班」則帶孩子認識、應用3D列印軟體，以及建模設計實作及列印。

青溪國小聘任的外籍教師Jade，寒假推出「南非大冒險」活動，一面學習英語、一面了解世界文化；校方另有「創客機器人」冬令營，讓參加的學生熟悉程式語言的架構，打造個人特色機器人。

快樂國小英語冬令營分為「美食數學宴」、「科學解謎趣」二梯次，以戶外遊戲與活潑的英語課程，讓學生習慣「說」英語；新街國小有木管音樂營，還有體育類的韻律體操隊、空手道隊，讓學生鍛鍊體魄、涵養身心。