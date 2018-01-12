〈北部〉宣布參選縣長 員山鄉長江永和：守護綠地

2018-01-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨籍員山鄉長江永和昨天公開宣布參選下屆宜蘭縣長，他說，自己的參選是因「上天安排」，希望守護民主聖地，不讓宜蘭從綠地變藍天。

綠營黨內初選添變數

下屆宜蘭縣長選舉民進黨人選遲遲無法敲定，原有立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵，員山、三星及冬山「三鄉聯盟」共推的冬山鄉長謝燦輝，要參加黨內初選；去年十一月初，陳金德接任代理縣長後，江聰淵退出縣長選局，陳歐珀、謝燦輝堅持參選到底，陳金德雖被點名，至今仍未表態。

民進黨內縣長初選，如今再添變數，當初共推謝燦輝出馬的江永和臨時變卦，昨天在宜蘭果菜市場以「守護民主聖地，不讓民主聖地榮耀在宜蘭消失」為口號，宣布參選縣長，將依循民進黨黨內機制爭取提名。

陳歐珀說尊重 謝燦輝：參選到底

江永和說，已向「三鄉聯盟」其他兩人，冬山鄉長謝燦輝、三星鄉長黃錫墉報備及溝通，他不計較個人名譽，重點是要如何幫助民進黨贏得縣長選舉，讓宜蘭縣變得更好，選在宜蘭果菜市場宣布參選，是因為他十九歲就在這裡工作，最了解基層。

針對江永和大動作宣布參選，陳歐珀表示尊重，盼有良性競爭，相信初選結束後，全黨會大團結一致對外，共同打贏年底選戰；謝燦輝說，民進黨是民主政黨，歡迎江永和一起努力，他也會堅持參選到底。

民進黨宜蘭縣長初選，預計十五日至十九日受理登記，如協調不成，將於三月五日至九日由黨中央辦理民調。民進黨宜蘭縣黨部主委林進財指出，參選是所有黨員的權利，他對接下來協調整合抱持樂觀態度。