〈北部〉通霄神社社務所、休憩所 破損恐傾倒

2018-01-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮日治時代通霄神社社務所及休憩所是苗栗縣歷史建築，因年代已久，出現損壞狀況，目前休憩所除屋頂與牆體崩毀，連下方駁坎都龜裂變形；社務所結構體與立柱則逐漸位移，恐有傾倒風險。

日治時代建物 苗縣歷史建築

苗栗縣政府文化觀光局文化資產科表示，針對歷史建築通霄神社休憩所、歷史建築通霄神社社務所維護狀況，目前已向行政院文化部文化資產局爭取「苗栗縣歷史建築通霄神社休憩所保存工程及社務所構件支撐案」工程補助，總經費兩百三十九萬元，希望可以解決兩處歷史建築傾倒危機，工程正招標中。

縣府：已爭取經費修繕 招標中

文觀局文化資產科指出，雖然目前社務所已搭鋼棚架維護，但仍出現結構體與立柱傾斜位移狀況，將會從外部往內，在門廊處搭建構件支撐，藉以穩固上部結構，避免門廊持續性地歪斜破壞整體建築，目前幸好有鋼棚架撐住，面對大雨或颱風應該撐得住，但是碰到地震可能就會瞬間垮掉。

至於休憩所狀態，文化資產科說，休憩所除屋頂、牆壁都出現崩毀，連一旁駁坎也受損，須妥善的工程規劃設計，找出目前應該解決的問題點。

至於在整個修復工程前，文觀局表示，會在休憩所附近搭起能夠覆蓋整體建築的保護鋼棚架，藉以遮風避雨，避免建築體持續性地遭到破壞。