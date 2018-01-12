〈北部〉逾半世紀 新竹市北門市場將拆除重建

2018-01-12

老舊且耐震係數不足

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府產發處啟動老舊市場活化計畫，除東門市場成功引進青年進駐創業，針對已五十三年歷史的北門市場，因市場老舊加上耐震係數不足，經多次與攤商召開說明會及進行問卷調查後，獲攤商近百分之百同意，決定拆除重建，市府已進行規劃，六月底會向經濟部爭取前瞻基礎建設中城鄉建設項目經費。

市府產發處長吳甲天說，老舊市場活化計畫中，東門市場已獲四千三百一十五萬元經費將進行牆面補強及市場內部管線及通道、照明整修，加上已有十個青年進駐創業，今年將展現新風貌，且會成為竹市東門舊城區重要的活化指標。

除東門市場，市府也針對北門市場提出規劃，吳甲天說，北門市場在民國五十四年改建，佔地九百多坪，設有九十三個攤位，目前與市府有合約的約六十到六十五攤，有經常性營業的約三、四十攤，因市場老舊，已五十三年，市場建物耐震係數不足，加上附近有停車需求，是市府下個要活化的老舊傳統市場。

吳甲天說，經與攤商召開協調會和進行問卷調查，幾乎所有攤商都希望拆除重建，但建議重建工期越短越好，減少對生意的損失與影響。

竹市府：將爭取前瞻經費

目前市府評估如果僅拆除一、二樓市場進行原樣的改建工程，約需四千多萬元經費，工期較短，對攤商的影響較小，但若要改建成多功能的市場，包括蓋建地下室及停車場等，改建經費約需一點二億元，但工期較長，對於攤商的安置計畫則會暫時移到到旁邊的停車場繼續營業。

市府已針對北門市場進行各項評估和規劃，預計六月底前向行政院經濟部爭取前瞻計畫城鄉建設項目中有關公共據點整備經費，讓北門市場拆除重建計畫順利進行。

除了東門市場、北門市場的活化規劃，針對南門市場的活化計畫，吳甲天強調，市府已與攤商溝通，聽取攤商的想法，進一步整合規劃中。