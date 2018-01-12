〈北部〉桃園衝寵物登記率 植晶片只收300元

2018-01-12

原須繳1千3 即起降千元

〔記者陳昀／桃園報導〕幫寵物植入晶片與登記，只要三百元！市府動物保護處昨宣布，過去寵物登記需繳一千三百元，為提升寵物登記率，即日起無論是否絕育，一律只收三百元晶片植入工本費，登錄的寵物資料均上傳雲端系統，一旦寵物遺失，飼主即可透過系統找尋。

動物保護處長陳英豪指出，桃園市的寵物登記率為五十九．四五％，還有提升空間，為強化飼主寵物登記觀念、杜絕棄養，決定降低費用。他說，過去民眾攜帶未絕育犬貓至各寵物登記站辦理登記，須繳交一千三百元，現在無論犬貓是否絕育，都僅收取晶片植入費三百元，不收其他規費，桃園市寵物登記站共有一一七個，包括獸醫院、寵物店等，詳細名單可上「寵物登記管理資訊網」查詢。

陳英豪表示，寵物完成晶片植入後，登錄的資料會輸入中央系統，若寵物走失，可透過「寵物登記管理資訊網」辦理遺失手續並且協尋。

動保處提醒民眾，依動保法規定，飼主應於寵物出生四個月內辦理寵物登記，若未依「寵物登記管理辦法」辦理寵物出生、取得、轉讓、遺失或死亡登記者，可處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰，動保處會不定期派員到各區域稽查。

桃園市推廣動物保護協會秘書長劉盈如對此政策表示樂見其成，希望動物保護處能儘快提升寵物登記率，未來再從登記資料追查寵物的絕育情形，若能做到，應能有效減少流浪貓狗，終極目標則是期待動保處減少發放寵物業許可證，讓寵物的繁殖、買賣能越來越少。