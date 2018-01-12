〈北部〉桃園3.9億推包租代管 1年媒合1600戶

2018-01-12

22日上路 委託4家物業廠商辦理

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市府爭取營建署三．九億元推動民間住宅包租代管計畫，廿二日開辦，一年內將完成一千六百戶媒合，民眾可用市價八到九折的價格租到房屋，弱勢家庭另獲租金一到三成補貼，房東每年則可獲得一萬元的修繕補助；市府指出，包租代管計畫由政府當二房東，讓民眾租屋不會碰到惡房東，屋主也不用擔心遇到惡房客。

市府住宅發展處長曾榮英表示，包租代管業務由市府委託四家專業的物業廠商進行，每家廠商負責三八○戶個案，其中「包租包管」二八○戶、「代租代管」一百戶，兩種方案最大的差異是專業廠商角色。「包租包管」計畫中，無論是提供房屋的房東、租屋的民眾，面對的都是廠商；「代租代管」計畫中，專業廠商只是負責媒合，是由房東、租屋民眾簽訂租賃契約。

兩種方式的租金也有不同，「包租包管」提供的租金約為市價的八成，房東收到的房租雖然只有市價八成，但市府保證可以收到三年租金，且提供每一年一萬元修繕費用，共有三萬元，此方式由房東與專業廠商簽約，廠商即對房屋進行整修，牆壁骯髒也可以粉刷，以市價八成租金出租，中低收入戶以市價七成、低收入戶五成，差價由市府負擔；「代租代管」房租為市價九成，中低收入戶則是市價七成、低收入戶五成，差額也是由政府負擔。

曾榮英指出，只要居住、就學或工作於桃園市的民眾，符合家庭年收入低於一二○萬元及每人每月平均收入低於四萬七九二二元，且在桃園市無自有住宅即可申請，承租後由專業廠商提供房屋管理、關懷訪視。房東方面可由住宅法提出報稅優惠，市府也將修法減免房東房屋稅、地價稅，希望吸引有餘屋民眾加入包租代管行列。

四家專業廠商名稱、電話如下：富盟物業：0800-000-988；兆基管理顧問：0983-944-448；生活資產管理顧問：358-1098；依摩爾科技：333-8702。