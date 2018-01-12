〈中部〉防用藥過敏 中榮首創比對系統攔截

2018-01-12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民眾常知道自己有吃藥過敏紀錄，卻說不出是何種藥物，台中榮總首創全國，開發過敏藥用藥紀錄比對系統，從健保雲端醫療與藥歷，查詢過濾三個月內用藥紀錄，避免重重複錯誤開立致敏藥物，從去年八月實施至今，每個月至少攔截到兩千五百人用藥過敏，提早防範病人可能造成紅疹、休克甚至死亡的風險，保障病人安全。

藥劑部主任劉文雄昨指出，不少常用藥容易過敏，比如常用於拔牙、泌尿道、肺炎等的第一線抗生素優耐迅、施徽素等，以及消炎止痛藥，像非炎甲等可治頭痛、牙痛、關節痛，他強調藥物過敏與個人體質有關，沒有過敏體質，不代表不會對藥物過敏，不可大意。

一名五十歲婦人入院治療乳癌，醫師在開藥前查詢健保醫療資訊雲端系統，發現她對抗生素有過敏紀錄，甚至出現休克的嚴重不良反應，開抗生素時避免同類藥品，避開過敏風險。

台中榮總藥師廖婕羽指出，藥物過敏輕者皮膚出現紅疹，嚴重可能休克、心臟停止，甚至死亡，一旦忽略藥物過敏史，容易暴露於用藥風險，非常危險，過去醫師開藥大多至健保雲端藥歷，人工比對用藥過敏紀錄，或依賴病人自述用藥史。

現在藥劑部與院內資訊部門共同研發過敏藥用藥智慧系統，從健保雲端醫療資訊過濾病人近三個月所有跨院所的醫療及用藥處置，比對出致敏藥紀錄，包括藥物的學名藥、商品名，甚至連醫師寫錯藥名，都能查出來。

台中榮總也開發出「術前易出血藥品檢測系統」，同樣利用健保雲端查出病人正在使用的抗凝血藥物，像是常用的歐服寧、拜瑞妥，都是心肌梗塞、中風病人常用藥，在安排手術時就能及早查出，術前五至七天停藥，避免開刀風險或手術延誤。

劉文雄提醒，這兩套用藥系統獲健保單位支持，可望推廣至全國醫療院所，讓醫療院所查詢個人醫療資訊，但仍有一到兩成未簽署，提醒病人為保障自身安全應簽署。