〈中部〉詐中國人 騙徒看電視劇學捲舌口音

2018-01-12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府警察局第二分局等單位於十日查獲以毛姓男子為首的詐欺集團，逮捕騙徒八人，他們承租當地學生套房當做詐欺機房，特別的是，毛嫌要求成員要看電視劇「大清總督于成龍」與電影「長城」，模仿捲舌腔調口音，避免被中國民眾認出「台灣國語」，諷刺的是，于成龍是清朝知名廉吏，一生致力懲奸除惡，被捕八人異口同聲說，半個月前才成立機房，尚未獲利就被查獲，警方昨日依詐欺罪嫌移送法辦。

中市二分局與刑事警察局、台南市警方組成的專案小組，前天報請台南地檢署指揮偵辦，攀爬進入台南市麻豆區港尾里一處出租學生套房，查獲侵占罪通緝犯毛嫌（廿六歲）主持的詐騙機房，一共逮捕八人，查獲手機十一支與筆記型電腦三台、教戰手冊等證物，毛嫌雖把手機丟入馬桶，企圖掩飾罪行，但仍被警方取出。

諷刺！ 劇中主角以打擊奸徒聞名

特別的是，毛嫌要求手下騙徒，要學習中國的腔調口音，避免「台灣國語」被識破，他們得看中國電視劇「大清總督于成龍」與電影「長城」學捲舌腔調，更諷刺的是，于成龍是清朝時代打擊盜匪奸徒聞名的廉吏，歷史記載，他升任兩江總督時，「奸人猾胥各鳥獸竄」（奸徒與刁滑官吏竄逃）。

這群騙徒說，這兩部電視劇與電影是古裝劇，發音相當標準，腔調也正宗，「上級」才會要求他們「多看多學習」，且學習真的會有效果，例如他們行騙時不會說「幹什麼？」或「做什麼？」而是說「幹啥？」「啥」還要捲舌，並拉高音調。

調查顯示，這群騙徒隨機打電話到中國武漢等地區，假冒是「中國移動」的客戶服務人員，向中國民眾謊稱身分被冒用，欠繳龐大通話費，隨時會被斷話，再假冒是「武漢公安」，宣稱民眾涉入刑事案件，如果不把存款交出來「監管」，會被拘捕入獄，毛嫌可抽取十％的詐騙金額、其餘成員共抽取六％，不過，他們異口同聲說，成立僅半個月，「還沒賺到錢」就被查獲，警方依詐欺等罪嫌法辦。