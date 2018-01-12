〈中部〉台中夜光課輔班 師扮天使陪弱勢童

2018-01-12

11校開辦 新學期盼更多學校加入

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市幫助弱勢學童課後不因無人照顧影響學習，這學期有十一校開辦免費夜光天使課輔班，照顧百餘名學童，其中有學童從中建立自信，不再是「不聽話的孩子」，教育局指出，將持續推廣，盼照顧更多有需要的學生。

教育局指出，時下家長普遍將國小學童放學後送到安親班，但教育部考量弱勢學童課後未必有機會上安親班，推出「夜光天使點燈專案計畫」，針對單親、隔代教養、低收入戶等弱勢學童，開辦免費夜光天使安親課輔班，讓弱勢學童學習不落後。

教育局指出，夜光天使課輔班大多是利用晚上六到八點上課，一週上三天課，並提供膳食，由教育部補助經費，受限於舉辦的時間、師資及學童參與意願，這學期共有十一所學校開辦，比上學期新增四所學校參與；十一校照顧一二六名弱勢學生，至於新學期的參與校數，目前還在開放申請中。

學生不孤單 變得喜歡讀書

有學校反映，不少參與的學生以前放學後大多自己寫功課，常有疑問找不到人教導的困擾，現在夜光天使班除有老師可問之外，還有同學陪伴，學生多表示，感覺不孤單，還有人說，變得很喜歡讀書。

潭子區僑忠國小參與夜光班的教師劉以柔指出，有學童小一開始就參加夜光班，今年已是小六生，學生剛參與課程時，常因搗蛋被同學投訴，經溝通發現，學生只是因未受肯定，選擇用另類方式被注意，之後設計很多機會讓他表現，結果學生整個大轉變，甚至看到有人嘲笑妥瑞氏症同學時，還會跳出來幫忙，當初的小搗蛋變得溫暖又有自信。

劉以柔說，參加夜光班的孩子，大多是家庭功能不彰或是遭逢變故，夜光班提供學生安定溫暖的環境，除讓學生溫飽外，更因被關懷而有機會改變。

教育局長彭富源說，會持續推動，盼有更多學校加入，為弱勢家庭點燈，讓更多學生受到照顧。