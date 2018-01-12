〈中部〉成功高中第一人 弱勢生錄取台大

2018-01-12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣立成功高中學生謝緗亭，出身低收入家庭，從小就要照顧年邁的曾祖父，但課業一級棒。她不介意被貼「低收入戶、弱勢」標籤，經常參加免錢的課外活動，有機會便接觸頂尖學校的學生，日前以「特殊選才」的方式錄取台大社工系，成為成功高中創校七年來第一位準台大生。

緗亭三年前會考成績為五科均B++，為了拚繁星她選擇成功高中就讀，三年來在校成績一直保持前兩名，若以「繁星」、「推甄」、「指考」皆有機會上國立大學，但她因出身弱勢家庭，早已立定志向就讀「社工系」，剛好該系的第一志願台灣大學社工系有「特殊選才」甄選，老師幫她填寫個人資料，一舉錄取台大社工系。

謝緗亭家住二林鎮，父親是貨車司機、母親是廚媽，曾祖父因肺癌和失明，長年臥病在床，都是媽媽和她一起照顧。她說，五、六歲起就要幫阿祖餵飯、換尿片，一直到去年曾祖父以九十一歲高壽去世。

謝緗亭為改善家裡經濟，要到附近的農場當「農婦鐘點工」，曾經去溫室拔番茄，摘葡萄，拔火龍果，再做包裝和搬運。她說，家裡沒錢，只能參加免錢的課外活動，而且她有的是「實戰經驗」，國中寒暑假的打工經驗，讓她了解鄉間的產業問題。未來當社會志工，希望服務更多的家庭，更想研究兒童的社會服務。