〈中部〉祖墓旁坡地 種出炮彈型大蓮霧

2018-01-12

夫妻墳旁結廬而居

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣花壇鄉的李添壽、林金梅夫婦，發現先祖墓旁有成片的紅土，決定與祖先們「住在一起」，在一旁結廬而居，並利用紅土種出「炮彈型蓮霧」。目前正值蓮霧產季，外型及甜度不輸屏東黑金剛蓮霧，汁多味美，相當有競爭力。

李添壽的家族祖墓在八卦山脈下「灣仔口」（現今花壇鄉灣雅村），最早的一座古墓為清嘉慶四年（西元一七九九年）的李勤宣，由其孫子李士魁等人所立，迄今已有二百多年歷史。根據一八四○年出版的《彰化縣志》記載，立碑人李士魁於丁巳年（一七九七年）考取歲貢生（考中秀才後逐年通過歲科考而出貢者），為當時彰化知名人士。

紅土種蓮霧口感一級棒

由於祖墓旁的山坡地為紅土，頂多只能種蕃薯，起初種了各種水果，收成都不好，後來一名農業專家參訪他的果園，認為紅土很適合種植「炮彈型蓮霧」，李添壽就將二分多地都種蓮霧，五年前開始結果，口感直逼知名的屏東「黑金剛蓮霧」，一推出果然「一炮而紅」。

為了照顧珍貴的蓮霧，李添壽、林金梅夫婦決定與祖先們「住在一起」，就在此地結蘆而居。然而，住在墳墓旁會不會害怕？李添壽說，這些墓都是自己的祖先，沒什麼好害怕，而且和祖先們住在一起，更會受到庇護，使得蓮霧每年的收成都很好。

除此之外，二人也在蓮霧樹下養雞，一方面可以幫忙除草，減少使用農藥，另一方面，也可以賣放山雞和雞蛋，以增加收入，如此一來，農業的收入才能支持三個小孩在外求學的開銷。

目前李添壽、林金梅夫婦在紅土山坡所種的蓮霧，已開始採收，產期直到農曆過年後，民眾有興趣可前往李添壽農場，不但可買蓮霧，還能吃放山雞。聯絡電話為0911376527、0911491782。