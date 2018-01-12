〈中部〉梅花大爆發 金瓜山意外「開出台灣」

2018-01-12

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕寒流發威，也讓南投各地梅花花況大爆發，國姓鄉南港村九份二山、金瓜山梅花已開逾六成，金瓜山羅家梅園還意外開成像是台灣地圖，讓遊客直呼神奇；信義鄉各賞梅景點平均也開逾五成，土場梅區更已盛開，估計未來兩週是最佳觀賞期，遊客要把握賞花良機。

羅家梅園 採預約及總量管制

南投縣國姓鄉南港村金瓜山有座占地○．六公頃的羅家梅園，集中栽種上百株梅樹，平均樹齡達五十年，最近寒流南下，梅花怒放，相當漂亮，吸引遊客上山賞梅拍照，記者透過空拍畫面鳥瞰，發現梅園就像一幅台灣地圖，遊客見了直呼「實在太神奇了！」園主羅松旺說，沒有刻意栽種台灣形狀，完全是無心插柳，只能說是巧合開成台灣地圖。羅家梅園免費開放參觀，因道路較狹窄，停車空間不足，，採預約及總量管制，洽詢電話0965-443978、0912-977845。

九份二山開六成 假日進行交管

鄉長丘埔生表示，九份二山已花開六成，為避免九份二山交通打結，公所已針對十三、十四日及廿、廿一日的週休假日規劃交管措施，賞梅車輛須由縣道一四七線龍南路進入，經傾斜屋、九二一震爆點至七號觀景台、堰塞湖，再由長石巷出，管制時間從上午九時至下午四時，提醒遊客依交通疏導人員指揮遵行方向。

信義土場梅區完全盛開

另信義鄉、仁愛鄉山區梅花也已綻放，信義土場梅區完全盛開，賞梅人潮仍絡繹不絕，位於同富村的新興賞梅秘境外坪頂，占地約十五公頃，梅花開約五成，花期約兩週，遊客可經台廿一線進入桐林橋沿指標旗幟前往，風櫃斗、牛稠坑、烏松崙等梅區的花期則約有七至十天。

至於仁愛鄉互助、新生村的五大賞梅區的梅花也達高峰，十三、十四日於眉原梅區舉辦「花下品茗」茶會、賞梅健走等活動。