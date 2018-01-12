〈中部〉斗六移除褐根病行道樹 改種草花

2018-01-12

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市大學路及明德路中央分隔島內行道樹感染褐根病，斗六市公所擔心感染區擴大，已將病樹挖除，由於病毒短期內難以根絕，褐根病範圍區改種小灌木紫薇及四季草花一串紅、蔓性紫花馬纓丹。

公所︰可觀賞兼阻雜草生長

市公所公用課長孫旺田表示，褐根病會引起根部腐敗，導致全株凋萎死亡，有「世紀黑死病」、「樹癌」之稱，是台灣木本植物主要根部病害之一，斗六市除了部分行道樹有染病外，部分學校樹木也傳出染病。

孫旺田說，為避免感染擴散，已完成大學路及明德路中央分隔島行道樹挖除，並將病樹焚燒殺菌，健康的行道樹則移至公所的樹木銀行觀察養護；由於土壤仍含病菌，再種喬木還是會得病，所以改種綠籬及四季草花。

孫旺田說，蔓性紫花馬纓丹繁殖力強具蔓性，可以匍匐滿整片坡地，或垂掛在圍牆，花期從夏天到秋天，目前寒流來襲也一樣開花，很好照顧、不易生病蟲害，且紫花馬纓丹長大後會覆蓋整個地面，好像鋪了綠色地氈，上頭點綴紫色小花，有觀賞價值也可阻礙雜草孳生。未來公所擬在行道樹下大量種植類似蔓性紫花馬纓丹的四季花草，既美化環境，也減少雜草亂象，並節省除草人力。

黃姓市民表示，每逢颱風過境，斗六市常有路樹被風吹倒，如果行道樹染上褐根病，根部腐爛，更不耐風，希望政府能清理市內病樹以減少災害。