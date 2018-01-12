〈中部〉美化吳杯初濟生病院 社區嬤做仿古花磚

2018-01-12

做成病院入口意象 今揭牌

〔記者林宜樟／朴子報導〕位於嘉義縣朴子市牛挑灣的歷史建築「吳杯初濟生病院」，三年前因颱風倒塌，社區規劃師與在地阿嬤們以病院內的花磚為藍本，製作重現老花磚，並呈現社區特色如虎爺、稻米，還有已拆除的大象滑梯、教會等，讓仿古花磚融合社區今昔特色，做成濟生病院入口意象，今天傍晚揭牌。

吳杯初濟生病院已有九十年歷史，是牛挑灣早年唯一的西醫診所，為兩層洋樓建築，牆面上的花磚更是精緻，迄今亮麗如新，於公元二○一四年登錄為歷史建築。

融合社區今昔特色 亮眼

不料隔年受蘇迪勒颱風侵襲而倒塌，嘉縣文化觀光局採融合社區空間的新舊並存方式進行修復工程的規劃設計，新空間為二樓建築，將病院殘存的三面壁保留融入，規劃展出醫療歷史，提供鄰近的松梅國小及社區使用空間，正向文化部爭取整建經費。

牛挑灣文史工作室負責人伍麗環說，濟生病院是老人家的共同回憶，被颱風吹倒後的殘壁上還有老花磚，可惜較多花磚的牆面已倒塌，去年縣府綜合規劃處請社區規劃師黃冠雅、賴宏銘輔導社區，營造「一鄉鎮一亮點」，構思製作仿古花磚、布置燈花等，她與二十多位阿嬤一同製作四十多塊，各不相同，結合今年「台灣燈會」活動，在鄰近老屋掛上花燈，營造社區亮點。

「還在作夢，沒想到社區就做出來了！」負責濟生病院修復設計的雲林科技大學建築與室內設計系助理教授蘇明修說，病院入口指示牌還沒著落，社區借松梅國小的陶藝教室資源，以歷史建築彩磁為藍本拼貼，古蹟修復設計能與社區營造同步，真是感動。