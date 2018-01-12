〈中部〉國道四號往高美濕地路標不清 遊客迷路

2018-01-12

觀旅局將邀高公局會勘 研議改善

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地近年成為海線知名國際級景點，結果有外縣市遊客要到高美濕地，開車下國道四號末端交流道，順著指標開往清水方向，開到清水街上的紫雲巖才知道要往台中港方向，抱怨指標不夠詳細；市府觀旅局指出，會邀高公局會勘研議改善。

國道四號由東往西向行駛，到了清水的末端匝道分叉路口左側指標為清水，右側指標為台中港，因為高美濕地景點指標放置在匝道口台中港指標後方約二百公尺處，造成許多不知地理位置的外地遊客因路況不熟，以為高美濕地在清水市區方向，提早順著指標左轉至清水市區。

市議員楊典忠指出，清水區依山傍海，腹地寬廣，高美濕地距離清水市區數公里之遙，外地遊客路不熟，近期有外縣市的朋友要到高美濕地，因為沒用GPS導航，從國道四號下匝道，開到清水街上紫雲巖一帶，才驚覺開錯方向，只好從清水市區沿著高美路開往高美濕地，大約多繞十餘公里路程。

楊典忠指出，近年GPS導航非常普遍，但並非每個駕駛都使用導航，盼海線觀光景點交通指標做好整體路線規劃，讓遊客明確知悉高美濕地、梧棲漁港、鰲峰山觀景台、大楊油庫、紫雲巖等景點的道路指標，以免因開錯路導致敗興而歸，希望市府協調國道高公局調整高美濕地指標位置。

市府觀旅局觀光工程科長葉慶龍指出，國道四號屬於高速公路局管轄，會邀請高公局會勘，再研議調整通往高美濕地指標。