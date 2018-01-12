〈中部〉國六將拆緊急電話 三座隧道內保留

2018-01-12

〔記者佟振國／埔里報導〕高速公路局鑑於橫向國道沿途緊急電話使用率偏低，正逐年拆除，今年則輪到國道六號，只保留沿途三座隧道內的緊急電話提供服務，其餘將陸續拆除，以後民眾若遇緊急狀況得手機聯繫，但有民眾認為國六長達卅七公里，緊急電話仍有保留必要，建議可延長距離設置，不要全部拆除。

行動電話日益普及，民眾幾乎人手一機，也導致國道全線緊急電話使用率偏低，高公局統計平均一支一年的使用率為一到二通，也決定拆除短程橫向國道的緊急電話。

遇狀況可手機免費撥1968

繼拆除國道二、四、八號緊急電話，今年元月起則輪到國六及國十，國六沿途有國姓一、二號及埔里隧道，間隔約二百公尺設置一具緊急電話，未來僅保留隧道內電話，隧道以外間隔約一公里的緊急電話全部拆除，最近高公局在國六主線及各交流道的電子看板加強宣導，呼籲民眾若遇狀況，以手機撥免費一九六八申請救援，若無訊號則撥打一一二緊急救難專線。

民眾盼延長距離設置不要全拆

但有民眾認為，國六從台中霧峰至南投埔里，全長卅七公里，是橫向國道距離最長，都是多山的偏遠鄉鎮，若民眾未帶行動電話，或是電話故障、沒電，遇緊急情況該怎麼辦？建議可延長電話設置距離，改為兩公里或以上設置一具，不要全部拆除，以防萬一。

但高公局回應，以近一年來橫向國道遇車輛故障或發生事故時，都可接獲通報並立即派員至現場處理，緊急電話停用對民眾行車應無影響。