〈中部〉彰市鐵路高架 議員︰可望月底定案

2018-01-12

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市鐵路高架可行性評估報告公文已由交通部送交行政院核定，但昨天縣議員林世賢卻提前證實，可望本月底前由行政院長賴清德來彰化視察時正式宣布「定案」。但縣府與彰化市公所昨天相當低調，只表示除了高架化還要都市發展，未來希望藉由鐵路高架化，讓彰化市火車站附近變身為「車站特區」。

交通部長賀陳旦去年赴彰化市視察鐵路高架化作業進度時宣布，只要縣府的可行性評估報告公文送到他的桌上，「兩個小時之內就會蓋章」，送交行政院核定，而連日來彰化政壇即盛傳，彰市鐵路高架化可望本月底前宣布「正式定案」。

昨天到彰化火車站人行陸橋勘查的縣議員林世賢證實，據他查證，已確定行政院長賴清德將在本月底前來彰化市視察污水下水道工程等建設案時，同時會宣布彰市鐵路高架化「正式定案」。

建議沿線增設七個站 讓高架捷運化

林世賢進一步指出，攸關彰化市未來三十年發展的鐵路高架化，確定原地四軌高架，他提出「增設簡易通勤站」，即在全長九點二公里的高架化鐵路沿線增設金馬、台化、建國、永安、曉陽、中央、南興等七個站，讓高架「捷運化」。

林世賢強調，包括扇形車庫、鐵道觀光、台鐵舊宿舍、鐵道博物館、自行車道、喬友大廈等鐵道文化，以及新縣政中心、新商圈等，市容要全面翻新，這些都需要一個全面完整的都市計劃，期待彰化市繁華再現，邁向兼具文化與現代化的都會城市。

縣府︰計畫都更開發「車站特區」

針對彰化鐵路高架是否已定案？縣府與彰化市公所昨天相當低調，縣長魏明谷透過其幕僚表示，除了要爭取鐵路高架之外，也要透過都市更新進行整體開發，使彰化火車站變身為佔地十二公頃的「車站特區」，縣府將率先把縣府遷入，希望吸引未來大型購物中心、旅館、商辦的進駐，讓彰化市區再度繁榮。