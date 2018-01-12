〈中部〉國民黨雲縣長初選上陣否 林文瑞賣關子

2018-01-12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國民黨迎戰地方選舉，黨主席吳敦義宣布採全民調方式決定，立委張麗善強調這是公平辦法，身兼雲林縣黨部主委的雲林農田水利會長林文瑞說，下週受理登記，還反問記者，「我有說過要選縣長嗎？」

下週登記 目前僅張麗善表態

吳敦義宣布國民黨年底地方選舉將採全民調方式決定縣市長候選人，如果只有一人表達意願，經縣市黨部、中央提名審核小組、中常會通過後就進行徵召，若多人有意願，就要經過全民調初選。

全民調決定人選 張認為公平

張麗善表示，年底縣市長選舉國民黨沒有分裂的本錢，必須在和諧、團結的氣氛下進行初選，且以勝選為最大考量；中央黨部已分別徵詢有意願參選者，由大家協調，若協調不成，採取全民調的方式是公平的，且會在春節前公布結果。

雲林縣除了張麗善表態參選縣長，林文瑞也是被外界點名的對象，甚至被歸類為吳敦義人馬，吳敦義當選黨主席後，林文瑞兼任雲林縣黨部主委，地方政壇也認定林文瑞會代表國民黨參選縣長。

但隨著吳敦義宣布將採全民調決定縣市長人選，林文瑞表示支持，但卻說「雲林目前僅一人表態」，縣黨部將在下週受理登記，正式時程待中央黨部核定後公布。

林文瑞︰沒說過要選縣長

究竟會不會披掛上陣？林文瑞語帶玄機說，他從未表態自己要參選雲林縣長，至於許多人關心「不是你嗎？」林文瑞語帶輕鬆地說：「絕對不是我媽。」令人莞爾，國民黨究竟由誰出線挑戰民進黨雲林縣長李進勇連任？地方政壇拭目以待。