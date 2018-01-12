〈中部〉嘉市總預算覆議案 24日前提送議會

2018-01-12

涂醒哲︰將訪議員 決定覆議項目

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府今年度總預算被議會刪減六億八百三十六萬餘元，市長涂醒哲八日到昨天帶領相關局處長召開說明會，提出覆議理由，涂表示，覆議案絕非與議會對抗，目前各局處可能覆議項目一百多項，近日將拜會議員溝通，針對窒礙難行部分提覆議，不需覆議項目則循追加預算方式辦理。

議長︰待公文送達 按程序審議

議長蕭淑麗表示，議會為合議制，所有決議均為大會多數決的結果，議會將待市府覆議案公文送達後，按法定程序審議。

市府主計處長房銘輝說，去年十二月二十六日市府收到總預算案議決函，依地方制度法，三十日內要提出覆議，期限是一月二十四日，議會收到覆議案後，依規定七日內要召開臨時會審查，三日內議決，目前推估在農曆年前可定案。

預計本月底去職的市文化局長黃美賢說，今年國際管樂節活動原編列一千二百萬元，被刪除七百萬元，此經費是為向上提升，爭取管樂節國際知名度，也向下扎根，普及深化嘉義學子音樂素養、管樂教育等，獲中央支持，將給予補助，經費被議會刪減，影響管樂之都發展。

市環保局長張志誠表示，嘉市餐飲業一年排放細懸浮微粒（PM2.5）達八十七公噸，佔全市PM2.5總排放量十八．一％，餐飲油煙影響人體身體健康，提出餐飲業油煙污染防制減污計畫，編列三百四十萬餘元，及餐飲業油煙污染防制設備維護改善補貼計畫，編列二百五十萬元，全被刪除，影響業務推動至鉅。

市府建設處長李國榮表示，嘉市去年首次組團參加東京國際食品展，成果豐碩，為做好前置作業，一次編列今、明年度預算共二百萬元，卻全遭刪除，影響行銷嘉市美食及拚觀光；嘉市工商發展投資策進會總幹事洪英修說，KY三27文青基地將辦理與青年、社團相關活動，五百萬元經費全遭刪除，不利業務推展。