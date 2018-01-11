〈南部〉《台南》去年秋冬迄今 空品創最佳紀錄

2018-01-11

〔記者蔡文居／台南報導〕受到中北部下雨影響，台南市空氣品質指標（ＡＱＩ）已連續三天出現良好等級，昨天全市四個測站也都屬於良好及普通。根據環保局資料顯示，從去年秋冬迄今，南市不管是PM2.5（細懸浮微粒）濃度或ＡＱＩ指標，皆創下歷年來最佳紀錄，空氣品質不良日數明顯改善將近五十％。

環保局表示，這幾天因中北部下雨明顯，上風處的污染物有效被雨水淨化而減少傳輸影響本市，本月七、八、九日已連續三天細懸浮微粒平均濃度低於十五μg/m3（微克／立方公尺），呈現良好等級。

另外，南市本月六日空品指標為普通，昨天台南、安南、善化站也出現良好，下午則轉為普通，新營站也是普通，空氣品質比起去年元月上旬連八天都是橘色警戒、紅害等級，明顯轉好。

空噪科科長陳幸芬說，台南市空品在積極管制作為及企業與市民合作下，空氣污染物排放量逐年減少，空氣品質明顯改善，去年秋冬迄今，不管是細懸浮微粒濃度或ＡＱＩ指標，皆創下歷年來最佳紀錄。

以近五年來說，細懸浮微粒濃度從一○二年的年平均濃度卅六μg/m3，改善至一○六年的廿五μg/m3，近五年大幅改善卅一％。另外，若以一○六年秋冬十一月開始至今年元月九日的ＡＱＩ大於一○○（橘色警戒）日數來看，約為廿一天，而一○二年同期約為五十四天，顯示台南市空氣品質不良日數已明顯改善約四十七％。