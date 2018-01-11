〈南部〉抒寫生活 南一中5生獲台南文學獎

2018-01-11

〔記者劉婉君／台南報導〕將生活中的感觸化為寫作的養分，台南一中籃立翔、陳定谷、劉睦恩、柯宗佑、蔡宗頴等五名學生，第一次參加「台南文學獎」，分別抱回獎座；其中，籃立翔是青少年組新詩第一名，蔡宗頴是青少年組散文第二名，「多留意生活中的小細節、多觀察」，是五人共同的創作秘訣。

第七屆「台南文學獎」收稿件數達兩百四十八件，徵文類別包括台語散文、台語短篇小說、華語短篇小說、華語現代詩、青少年散文、青少年新詩、兒童文學及劇本等八類，其中青少年新詩有四十一件、青少年散文卅四件。而總計四十一件獲得台南文學獎殊榮的作品中，南一中五名學生共拿下青少年組新詩第一名、散文第二名及三個新詩佳作。

這五位獲獎學生的創作靈感均來自生活，籃立翔說，「我寫的文字都是我心中最真實的感受。」得獎作品〈鄉民〉，感嘆不少網友會在網路上跟著風向發表言論，卻又不敢顯示自己的身分及為自己的言論負責；創作靈感就是去年三月發生的女模命案，當時一度傳出女模閨密犯案，結果卻出現大逆轉，讓不少原本在網路開罵的鄉民狂刪留言。該作品獲評審老師稱許為一首成功的社會寫實詩，掌握社會動脈。

童年時常跟著祖父下田耕種的蔡宗頴，將當時的記憶寫入作品〈看天〉中，寫實、關懷鄉土的作品，也被肯定場景跳動有致、文字簡潔有力。

同樣獲得新詩佳作的陳定谷〈對話〉、劉睦恩〈二零六之夜〉、柯宗佑〈塭旁的童歌〉，則分別以和同學到三二一巷藝術聚落的回憶、台南大地震帶來的震撼、童年和阿公在魚塭旁看魚的記憶為題。

五人說，平時對生活事物有感觸時，想到什麼就寫什麼，而多看書、多留意生活中的小細節、多觀察，則是累積創作養分的方法，有溫度的文字比華麗的詞藻更重要。