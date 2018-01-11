〈南部〉《台南》街頭塗鴉不怕被罰 將設合法專區

2018-01-11

設在南區極限運動場、鹽水溪堤防

〔記者劉婉君／台南報導〕在街頭常可看到塗鴉作品，但亂塗鴉會被以社會秩序維護法及廢棄物清理法開罰，罰款一千兩百元至六千元不等。為了減少非法塗鴉、促進南市街頭藝術發展，台南市將設置合法的塗鴉專區，初步規劃地點為南區極限運動場，以及北安路一段至文賢路之間的中華北路二段鹽水溪堤防，預計一月底公告後，即可開放塗鴉創作。

台北、台中等縣市目前已設有塗鴉專區，提供塗鴉藝術創作者一個合作揮灑的空間，南市過去也曾有市議員為街頭藝術者請願，希望規劃合法的塗鴉區，市府終於在去年底擬定並公告「台南市塗鴉專區設置管理要點」。

預計月底公告 每四個月刷白一次

南市首處塗鴉專區選定目前即有塗鴉藝術創作的南區極限運動場，既是滑板練習的舞台，也是塗鴉藝術的畫板；另一處選定地點位於中華北路二段的鹽水溪堤防，長度約一千三百公尺，目前仍待主管機關第六河川局點頭。

市府文化局表示，塗鴉專區經公告後即可開放創作，但作品不得有妨害風化的內容，如有刑法第兩百卅五條第一項規定的情事：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」將一律清除。

為了讓更多人可以參與，塗鴉專區每四個月將刷白一次。得知南市將設置塗鴉專區，不少民眾樂觀其成，認為「提供一個合法的區域，不要亂畫比較好」。有意願提供空間規劃為塗鴉專區的所有權人或管理者，也可向文化局提出書面申請。