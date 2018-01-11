〈南部〉林園石拱門秘境 成打卡新熱點

2018-01-11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區林內里有座渾然天成的石拱門，長年埋沒在荒煙蔓草之中，文史工作者戴健城帶領學生開闢步道，重見天日。戴健城說，當地還有鳳山水庫古分洪道、石灰窯，景觀豐富，學生說，要為地方營造新的打卡熱點。

七十歲戴健城四十年前就發現林內山上有座石拱門，十餘年前進行地方文史踏查時再度造訪，發現完好如初，因道路崎嶇，成了當地人才知道的「秘境」。不過石拱門照片最近頻頻被PO上臉書、IG，彷彿成了新熱點。

戴健城說，林內里鳳山水庫分洪道旁原有處小眷村，依珊瑚礁岩地形而建，循著蜿蜒的石階拾級而上到了盡頭，就可以看到約二、三層樓高石拱門。

他指出，石拱門一旁為小山坳，形狀像子宮，對面曾有小瀑布，這樣的特殊地形，老一輩人聯想為「處女洞」，名字不好聽，被賦予被瀑布淋到，可以取得美嬌娘傳說，如今小瀑布已經乾涸，仍有磚造步道直通瀑布頂端。

高雄地區有許多珊瑚礁岩地形，最知名為大小崗山、壽山及半屏山，也包括為海底珊瑚礁隆起形成的鳳山丘陵，林園區石拱門為巨大且完整的海蝕拱，存在已經數萬年。

石拱門遺留磚造痕跡，疑為分界用途。戴健城指出，該處原有許多奇岩異石，後來因為榮民打造住所破壞，石拱門能完整保留相當難得。

當地青年社團「林園夢工廠」、林園中學「園夢社」央請戴健城帶隊解說，重新認識家鄉，這群老少聯手披荊斬棘重現步道、清除垃圾，並將踏查心得分享在網路上，吸引外地人前來參觀。

「林園夢工廠」副廠長梁峻榮表示，林內槺榔掃帚相當有名，附近的石灰窯、鳳山水庫古分洪道，都是在地特色，希望能為家鄉營造新觀光景點。