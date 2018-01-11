〈南部〉提升道路品質 前瞻補助26案9億

2018-01-11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府爭取前瞻建設「提升道路品質計畫」，首年獲核定廿六案、總補助經費約九億元，將加碼改善部分重點道路與人行環境。

加碼重點道路、人行環境

工務局長趙建喬表示，高雄是工業重鎮，市區道路長期遭重車重壓，致不少路面嚴重凹陷或破損，市府每年編列約三億元以上進行計畫性刨鋪，但仍緩不濟急，遂透過前瞻計畫爭取更多改善機會，同時兼顧區域平衡。

工務局說明，目前已核定廿六案分布在十八個行政區，原市區部分主要選擇鐵路地下化、輕軌、捷運或人口稠密區的周邊道路，如九如、七賢、中華、岡山區河華路等，並以人行環境改善、綠化植栽及建立共同管道減少日後開挖為主。

改善路段兼顧區域平衡

城鄉部分（原縣），路段選擇均為各區間通勤要道、區道為主，主要以改善路面品質及纜線下地，對縮短城鄉差距，改善道路品質也有助益。

其中九如二路（民族一路至博愛一路）計畫是分四年施作的亮點計畫，內容包括供給管線及人行環境改善，將配置共同管溝、設置共桿與收納凌亂纜線、整合照明、人行道與自行車道、因應強降雨排水設施等，將道路規格全面提高。

其餘如左營區華夏路（重和路至崇德路）等十案人行環境改善，全段將進行人行道更新，打造安全舒適的人行及無障礙通行空間。