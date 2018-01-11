〈南部〉安置室內避寒 東縣街友意願低

2018-01-11

〔記者王秀亭、陳賢義／台東報導〕今年入冬後第一波寒流報到，南橫山區大關山隧道下雪了，台東市區卻有部分街友窩在街頭，台東縣長黃健庭與人安基金會台東平安站長翁任賞，九日深夜逐一鼓勵街友到臨時安置所避寒，但街友習慣無拘無束，以不能抽菸、小酌為由，寧窩戶外小角落。

翁任賞表示，只要寒流報到，都會鼓勵街友到站內住一晚，但部分以街頭為家的街友早已自由習慣，到平安站不能在室內抽菸、喝酒，有規定須遵守，因而接受安置意願低，人安基金會只能送來棉被、睡袋、毛帽、圍巾及外套，讓街友有足夠的保暖物品禦寒。

由於低溫加上濕氣，南橫公路東段的大關山隧道降下白雪，公路總局關山工務段長孫百慶說，向陽以上自莫拉克風災迄今尚未復原，目前仍是施工管制路段，不開放民眾上山，受到這波寒流影響，避免施工工人在低溫下工作，造成身體不適，這幾天下山避寒流，全面暫停施工，向陽以上山區為無人狀態。

此外，台東縣消防局提醒民眾注意保暖之餘，使用瓦斯熱水器也應注意通風，避免一氧化碳中毒釀成遺憾。

消防局表示，即日受理申請有一氧化碳中毒疑慮場所的燃氣熱水器更換或遷移，補助案件共有十四個名額，每戶最多補助三千元，民眾如對燃氣熱水器申請補助等，有疑問需洽詢時，洽詢電話（089）322112轉2466預防科，或洽所轄消防分隊，相關訊息可查詢消防局網站 http://www.ttfd.gov.tw/。