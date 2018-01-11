〈南部〉屏市得勝新村像廢墟 將架設圍籬防竊

2018-01-11

竊賊鋸門框 文化處副處長撞見

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有八十年歷史的日治時期遺留眷舍「得勝新村」，上月才通過列為歷史建築保護，前晚竟遭竊賊闖入偷鋸柱子、門框，被巡查的文化處副處長曾龍陽撞見後，丟下車子、木窗逃逸；文史人士認為，得勝新村被清得像廢墟，可能因此遭覬覦；文化處隨即協調管理單位，將架設圍籬並綠美化。

日治遺留眷舍 被列歷史建築

日治時期，因屏東機場的設立，屏東市區陸續興建飛行官舍，遺留下來約八、九十年的一百四十九棟房舍，有七十一棟十年前被列為歷史建築，今年屏東縣文資審議委員會又陸續將通海區十二棟、憲光十村四棟、空翔區三十一棟、得勝新村十七棟列入保護，保留率達到九成。

前晚曾龍陽到得勝新村勘查時，聽到一棟房舍傳來鋸東西的聲音，上前一看，原來是小偷潛進建物內，他大聲喝斥，竊賊轉身往外狂奔，現場留下三根斷柱、被鋸一半的門樑、行竊所用的汽車後車箱，還有被鋸下的小木窗；隨即報警處理，竊嫌也在當晚投案。

文史人士認為，得勝新村拆除圍牆的工程「清得太乾淨」，乍看之下宛如廢墟，恐怕因此引來小偷，其實在眷村保留過程空窗期，早已有不少珍貴建材或文物，甚至大門被偷走，十分可惜。

屏縣府文化處表示，已協調國防部及國產署，將由縣府進行得勝眷村週邊圍籬架設，以及綠美化作業，並邀請週邊學校彩繪圍籬，預定農曆春節前完成；縣府文資所也重申，依據文資法第一○六條，破壞歷史建築可裁罰三十萬到兩百萬元。