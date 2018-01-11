〈南部〉東縣首座社區學習中心 新生國小揭牌

2018-01-11

新圖書館四時悅讀館 600萬打造

〔記者張存薇／台東報導〕散播閱讀與學習的種子，台東縣新生國小「四時悅讀館暨社區學習中心」昨天揭牌啟用，除了是小朋友可親近的閱讀空間，也將在課後、周末開放社區使用，推廣親子共讀與學習，也將是台東縣第一個社區學習中心。

新生國小昨天全校總動員，由新小管樂團、馬蘭杵音文化藝術團帶領新小學生熱鬧演出慶賀，縣長黃健庭、市長張國洲、教育處長劉鎮寧聯合為四時悅讀館揭牌，小朋友迫不及待搶進看書，很開心。

四時悅讀館以太空為設計概念，善用色彩、光線搭配營造明亮空間及童趣氛圍，小朋友可以悠閒選一個角落看書，也能三五好友圍坐討論。

黃健庭表示，閱讀對人的一生很重要，因此積極推廣閱讀，縣民進入台東縣圖書館人數比八年前增加八倍，為協助新小圖書館改善升級，因此向中央爭取兩百萬元、縣配合四百多萬元，打造四時悅讀館兼具社區學習、樂活、空間分享等多元功能，這也是全縣第一個社區學習中心。

已開書法課 未來歡迎居民加入

新小校長張瑞群說明，希望把閱讀風氣延伸至家庭，並推廣社區活動，四時悅讀館其中一間學習教室已開始上書法課，未來則歡迎居民加入，而四時悅讀館最慢下學期初會在放學後、周末開放社區利用。

劉鎮寧說明，新生國小因有較具規模志工團，可協助管理，今年將向中央再爭取經費，打造社區閱讀中心，提供讀書會、靜態藝文活動空間，讓孩子喜歡閱讀，家長也能參與學習。