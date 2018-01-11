〈南部〉「調解王」施義修 扮和事老看盡百態

2018-01-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕連二年區公所獨任調解件數逾百件居冠的台南「調解王」施義修，扮和事老之餘也看盡社會百態，讓他感歎真是「一樣米養百樣人」，有人放下千斤重，也有人擺爛，甚至曾有「撞死人竟還跟死人要紅包」案例。

七十七歲施義修擔任東區調解委員近廿年，經驗資深、熱心服務，年年獲得民政局表揚，一○四年度獨任調解件數一百三十件、一○五年度一百廿七件，高居各區之冠。他謙虛說「自己很空閒，多服務就多福氣」。

調解案件以車禍糾紛占八、九成最多，主要是賠償金額的爭執。施義修表示，當事人到會協調，受害者家屬滿懷氣憤拍桌怒罵對方，或是為了金錢多少而爭吵不休都是人之常情，他以同理心調解，並慰問受害人傷勢，婉勸大家彼此有協調空間，「多付一分，少要一分」都是做功德，「沒人想要意外發生，只要不是報仇都好談」，半帶詼諧先化解對立氣氛才易進行和解。

當了多年「公道伯」協調疑難雜症，曾有九旬老伯伯騎機車與另位機車騎士相撞，車禍肇事鑑責結果，老伯伯肇責成分較大，可是他傷重死亡，雖然可依強制險獲賠二百萬元，機車騎士獲賠十七萬元，但機車騎士家屬當場執意要求再給紅包「過運」（意即去霉運），讓施義修大感不可思議說「你在講什麼話」、「撞死人還要跟死人要紅包！」對方才語塞。

另有年輕學生機車相撞案例，肇責三成較輕的甲方，可依強制險與第三責任險，付給肇責較重的乙方七萬元，照理說乙方應負擔更多，可是他喊窮沒錢付，甲方退一步只要求一萬元醫療費。

施義修表示，原本好不容易喬好，強制險是法律規定，仍可請求強制險基金先代墊支付一萬元，和解書都寫好了，乙方竟又反悔說強制險投保逾期，拒絕和解，讓他按捺不住情緒氣到撕破和解書、罵對方「你吃人夠夠」，協調不成立。可是沒幾天，甲方家屬來說「算了吧，不想讓孩子再上法庭承受壓力」，簽下和解書；結果肇責重的人拿到七萬元，肇責輕的一毛錢也未獲賠不想再追究， 「無關教育程度高低，個人品德修養罷了」。