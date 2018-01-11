〈南部〉前瞻挹注3.6億 新營金華、長榮路優質化

2018-01-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南建設南北平衡，是歷來市長參選人政見搶曝光話題，市府也加快腳步搶中央前瞻計畫大餅來挹注，南市工務局提報新營區金華路及長榮路道路優質化工程，已獲中央核定三．六億元，為溪北建設（曾文溪以北）再添大利多。

新營區金華路及長榮路連結新營、鹽水兩區，且緊鄰新營家樂福、綜合體育館及國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心預定地，銜接台一線及新營交流道，是新營區重要道路，車流量相當龐大。

溪北建設利多 109年底完工

為提升道路及觀光品質，工務局提報列為內政部營建署「提升道路品質計畫」的亮點型計畫，與其他縣市「搶錢大作戰」，一月初獲營建署核定，讓市府如同吃了「定心丸」，而這兩條道路全面改造，設計審核加施工發包是二年期計畫，預計一○九年底全部完成，等於是為下屆新市長預鋪好「剪綵紅地毯」。

工務局表示，金華路預計施作長度二．七公里、寬度四十公尺，長榮路四．二公里、寬度三十公尺，包含無障礙人行環境及共同管溝建置、植栽綠美化、共桿式路燈、道路側溝及中央分隔島整建及路平專案規格的道路養護。完工後，提供行人有愛無礙的徒步空間，更透過植栽綠美化形成綠色生態路網。

工務局表示，該計畫也是城鎮之心建設計畫「新營鹽水—雙星拱月」的重要一環，與新營市區及鹽水月津港周邊自行車道、生態廊道、水岸步道及歷史街區等相關計畫相輔相成，打造出「北台南之美」。