〈南部〉移除2千棵路樹 環團批︰毀大種小

2018-01-11

〔記者黃旭磊、王榮祥／高雄報導〕地球公民基金會、高雄愛樹人團及台灣親子共學教育促進會等單位昨天批評市府移除十七座公園計兩千棵路樹，以草皮替代樹林，大樹根區種草皮，晨運民眾被日頭曝曬，野鳥沒樹棲，「十年百萬植樹計畫」執行變成「毀大樹種小樹，小樹列業績」等荒謬現象。

養工處︰移植汰換非砍除

高雄市養工處主秘李政穎說，改建工程優先考量市民安全，汰換不良樹種、更替台灣本土樹種，原有綠色植被及質量並未改變，被移植樹木大多為黑板樹、掌葉蘋婆、椰子樹等，且並未砍除、而是移植到樹木銀行，新樹需時間成長，會持續檢視相關措施，感謝環團給予建議。

高雄愛樹人團長莊傑任指出，美國、澳洲、新加坡以「樹冠覆蓋面積翻倍」當綠化目標，中國也訂下「國家森林城市指標」，高雄的都市綠化思維卻在倒退。

資深生態人林昆海，剛完成單騎環島一千七百多公里，走訪全台近六十個濕地。他說，一級保育類鳥類黃鸝、鳳頭蒼鷹需要高大濃密樹冠層才能生存繁衍，而包含小喬木、灌木叢等原生樹種多層次公園，才能提供多樣性生物棲息環境，「草皮、水泥景觀生態服務幾乎是零」。

環團不要毀滅式公園改建

環團建議，立即停止毀滅式公園改建工程，包括今年度即將啟動的忠孝公園、原住民博物館、雙湖公園、同慶里凱旋里公園、少康營區、新光園道。另外，宜修正「高雄市公園管理自治條例」，訂出公園樹冠覆蓋面積應達七十％以上。