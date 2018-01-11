〈南部〉台鐵機廠遷潮州 潘孟安再爭高鐵

高雄鐵路地下化 維修廠南遷
〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣鐵路局為配合都市發展與政府興建高雄市區鐵路地下化政策，將「高雄機廠」、「南區供應廠（材料廠）」遷移至屏東縣潮州鎮，昨天動土，未來除了是台鐵的維修基地，廠區內也將設置鐵道文物館，預計一一〇年完工。
高雄機場創設於一八九八年，位在高雄市鹽埕區，為增加維修能量，一九七五年十一月啟用位在高雄鳳山的新建廠房，由於「高雄鐵路地下化建設計畫」讓台鐵列車無法進出地面至高雄機廠維修，因此高雄機廠、南區供應廠及高雄港檢車分段配合遷建至潮州。
有鐵道文物館 另設光電設備
潮州機廠基地總面積達五十一﹒六一公頃，廠區及軌道三十二﹒九一公頃，生態綠地包含滯洪池十八﹒七公頃，鐵道文物館未來也將座落在廠區中，展出包括退役車輛、鐵道文物等，呈現台灣鐵路的珍貴資產，另外台鐵也規劃利用基地建物屋頂空間，設置太陽能光電發電設備，未來每年平均發電量至少達五百萬度。
交通部長賀陳旦、台鐵局長鹿潔身、屏東縣長潘孟安等人昨天共同主持動土儀式，潘孟安在現場喊出「台鐵打頭陣、高鐵來壓軸」的期待，台鐵潮州機廠旁還有幾百公頃的土地可以運用，希望未來高鐵的維修站也在這裡。
地方企盼 賀陳旦允向政院回報
賀陳旦則回應，會幫助爭取高鐵進一步的擴充可能，把在地的期盼，不管是對於服務上的延伸或是高鐵機廠的轉移來向行政院回報。