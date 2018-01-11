〈台北都會〉社子島家戶訪查啟動 居民嗆無誠意

2018-01-11

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市地政局土地開發總隊昨天宣布與政治大學合作，將針對社子島內設籍的四千兩百五十八戶居民進行逐戶訪查。但社子島都市計畫仍在內政部都市計畫委員會專案會議一年多卡關無進展；而居民希望市府提出社子島特別拆遷補償計畫，地政局坦言，「公務人員不能違法」，還是會依循中央所規定的拆遷補償安置。地方居民嗆，北市府在開發上毫無誠意，不懂現在調查意義。

福安里長謝文加表示，市府要做的家訪是因為營建署在環評範疇會議中有所要求，市府只是為了應付委員。他說，居民不是不開發，而是市府沒誠意，強調社子島禁建五十年，本該有特別作法；若按照市府現有拆遷補償安置，許多居民都會流離失所，「這要怎麼開發啦？」

社子島都市計畫前年送至內政部都委會，但委員對於社子島未來人口及開發量體一直有異議，至今尚未進入大會討論，十五日將召開第五次專案會議，距離定案仍遙遙無期。而理應在都市計畫確定後再談區段徵收作業，但副市長林欽榮認為，社子島是都計、防洪、區段徵收及環評同步進行，並無先後順序；而內政部都計也逐漸收斂，認為有調查必要。

社子島專案辦公室執行長易立民也說，這次是調查居民社經狀況適用哪一種安置方式，以達到全數安置的目標。但北市府在一○五年花費近九百萬元，委託民間社規師進行調查社子島開發意向，如今為何再委託政大調查，易解釋，當時是調查居民對都計看法。