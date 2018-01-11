〈台北都會〉延宕近10年 廣慈公宅基地開工

2018-01-11

〔記者鍾泓良／台北報導〕信義區中坡南路旁的廣慈公宅基地延宕近十年，林口街卅八巷以北的Ｄ、Ｅ基地昨終於開工，預計一○九年竣工，可提供一○四四戶公宅。廣慈基地開發一波三折，前後經歷近十年溝通。前市長郝龍斌任內規劃做ＢＯＴ案，但隨後又與廠商解約。柯市府上任後全力推動該處成為公宅基地，原規劃要興建兩千八百戶，但遭居民強烈反彈，甚至還曾發生民眾對官員撒冥紙，最後市府忍痛自砍容積、戶數，才得以順利開發。

都發局表示，廣慈共有ＡＢＣＤＥ五處基地，Ａ基地為派出所及未來的信義區公所、Ｂ基地為社福大樓、ＣＤＥ基地則為公宅；ＤＥ基地位於林口街卅八巷以北，率先發包開工，位於道路南側的ＡＢＣ基地則已上網招標。

根據都發局規劃，廣慈基地公宅戶數共有一五二○戶，尚未開工的Ｃ基地有四七六戶，昨天開工的ＤＥ基地共有一○四四戶，包括一房型四二二戶、二房型四二二戶及三房型兩百戶，室內面積分別為十．四坪、十六．三坪及廿一．四坪；公共設施則包括社區農園、老人照顧中心及身障日照中心等。

廣慈博愛園區過去為老人收容機構，九十六年將收容老人移出。郝市府九十八年與柏德開發合作ＢＯＴ開發，但後來市府一○○年因認為柏德無履約能力而解約，柯市府上任後決定不做ＢＯＴ，改自行開發為公宅基地。但原先提出兩千八百戶，引發居民抗爭，前年八月發生民眾在公聽會撒冥紙，最後是自砍容積率、戶數，以及經過八次說明會才過關。

市長柯文哲昨致詞表示，廣慈去年十月完成統包發包，三個月內就能開工是高效率表現，更開玩笑說，都發局會不會太操，因為週末都在上班，「還好沒有一例一休的來查。」