〈台北都會〉共享運具自治條例草案一讀 最快4月開罰

2018-01-11

〔記者郭安家／台北報導〕為遏止共享自行車亂停現象，台北市長柯文哲去年中裁示交通局制定「台北市共享運具經營管理自治條例草案」，市議會昨下午一讀通過，草案規定業者不得於「指定服務區」外道路、公有停車場部分空間提供借還，否則每輛車罰三百至六百元，車輛如無全球衛星定位最多可罰五萬元、未經許可營業最多罰十萬元，最快四月實施。

市議會法規會召集人秦慧珠表示，該草案已送至議會大會二讀，但議會會期明天結束，草案顯然來不及送宣讀、討論；預計今年三月下個會期開議審查、最慢於六月大會審議通過，下半年公告實施。不過，如該草案排進三月大會，則最快四月、預計上半年實施。

新裁罰基準 參考新北市規定

交通局坦言新出爐裁罰基準是參考新北市規定，運具未揭露業者資訊及客服專線、租用平台無費率等說明，可罰一萬元、限期未改善最高罰九萬元。如車輛無全球定位裝置、未經台灣或其他國家認證，則罰一萬元、限期未改善最多罰五萬元。業者須投保產品責任險、第三人責任險，巡查移置毀損不堪使用車輛，將違規車移至適當處；否則罰六千至五萬元不等。

未經許可營業 處七萬元罰鍰

此外，業者未經許可營業，則可處七萬元罰鍰，限期未改善最高罰十萬元。業者須向交通局提出「指定服務區」申請許可，提出車輛數等文件，並與交通局簽服務區使用行政契約、繳納權利金、保證金，可許可使用三年，屆滿得申請展延營運；業者也可申請試營運，免申請三年許可，亦可申請一次免收或減免權利金。

共享車業者營業一年後，不得變更投放運具數量。但國民黨台北市議員李傅中武指，假設交通局同意業者於北市投放兩萬輛車，但業者也投放於同個生活圈的外縣市，實際上北市可能有四、五萬輛車在跑，交通局根本不知道，也難以稽查，無法解決亂象。對此，交通局長陳學台說，車輛要有GPS定位，業者要說服怎樣控制數量，交通局才會准照。