〈台北都會〉107年預算協商 史上最高二備金砍近3億

2018-01-11

〔記者郭安家、蕭婷方、鍾泓良、沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕市議會昨針對今年柯市府重大政策預算，進行約十小時馬拉松式政黨協商，藍綠獲共識，市長柯文哲無法取得「史上最高」十二．五億元第二預備金，僅同意九．六五億元，待今天議會大會二、三讀確認。截至晚間八點，各黨還未協商完畢，但私立幼兒園四歲班學費預算一．九八億元無異議將送大會確認；對於各黨加碼延伸至兩、三歲補助，教育局表示，三歲「一定會去做」、兩歲則要評估。

另一方面，柯市府力推政策也受挫，如AIT（美國在台協會）舊址台北市音樂圖書館中心工程，由教育局、文化局共編一千兩百萬元委託技術服務費，由於北市府已「偷跑」用二備金委託廠商評估，令議會不滿；昨政黨協商決議保留科目兩元，市府之後循追加預算程序，交由議會再審。

北捷物管預算遭刪 待重提計畫

爭議最大的台北捷運物業管理公司，由各財團共同持股、投標北市開發案，但北捷公司被質疑球員兼裁判、參股財團雨露均霑開發利益；北捷編列三年五十億，原本盼保留預算科目一元，但協商結果將預算科目全刪，北捷公司只能於今年重提新計畫。

柯文哲連兩年獲得十二．五億元二備金，高於前市長馬英九任內最多九．九九億元、郝龍斌任內最多九．六五億元。新黨議員陳彥伯說，新黨、國民黨提九億元版本，民進黨提九．五億元，親民黨則提十一億元，經協商決定給九．六五億元。國民黨議員戴錫欽說，會中並綜合決議，二備金用於資本門，五千萬以上送議會備查，五千萬以下需告知議會。

私幼補助四歲班 三歲班找財源

攸關年輕家長福利的是，孩子們就讀私立幼兒園負擔高學費，教育局原本補助每學期四．五個月二五四三元，教育局原編列一．九八億元，讓四歲補助達一萬三六六六元：不過，親民黨為首的「親民問政小組」提案加碼補助延伸至三歲、國民黨團也加碼延伸至兩歲。

各黨經政黨協商，同意四歲補助預算，但附帶決議，後續兩、三歲班補助，需循法定預算，不得動用教育發展基金等；此外，教育局需將幼托公共化推動報告送至議會說明，在一一一學年度公托比率從現在四十二％提高為七十％。教育局長曾燦金說，今年九月新學年，四歲班新版補助金將可上路，三歲班會找財源「一定會去做」、兩歲則要評估。

此外，市場改建被柯文哲列為優先政策，其中成功市場編列一．七八億元，協商後以一．六五億元通過。南門市場改建案卅二億預算則未刪減，但有議員針對南門、東門中繼市場方案做成附帶決議，指兩市場同質性高，要求不得同時於同一基地安置、且需與攤商溝通。對此，市場處長許玄謀說，中繼市場工程最快明年動工，不會有同時安置問題。

民生相關部分，租金補貼五億元預算，以及支應租金補貼幅度的增撥住宅基金，另有十九億元預算，兩項共廿四億元金額獲各黨團同意；民眾一小時內雙北搭捷運、公車雙向轉乘優惠，總補貼金額十二．五億元，也獲各黨同意，將於今天二、三讀通過。