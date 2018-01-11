〈台北都會〉侯友宜關懷街友 周錫瑋與長輩共餐

2018-01-11

〔記者葉冠妤、邱書昱／新北報導〕連日低溫，新北市副市長侯友宜前天深夜到新莊區關懷、訪視街友，提供禦寒衣物、愛心物資等，勸導街友進住中途之家，平安度過寒冬；另外，爭取國民黨下屆新北市長提名的前台北縣長周錫瑋，昨天到樹林區山佳社區發展協會和中山里的老人共餐，與長輩親切互動。

侯友宜表示，市府從八日啟動防寒應變機制，截至前晚已訪視一百二十四人次的街友、六百九十人次的獨居長者，開設三處熱食發放站並安置九名弱勢街友、發放四百五十份禦寒物資及兩百份糧食等，動員三千多人執行防寒任務。

侯友宜前晚到新莊區國民運動中心地下停車場及周邊公園關懷九名街友，有兩人同意被安置到板橋幸福居；綽號「雨水」的街友說，雖然晚上窩在停車場，但白天會出去打零工，主動維護夜宿環境，侯友宜表示不捨，力勸街友到中途之家避寒。

周錫瑋昨天到樹林區山佳社區發展協會和中山里的老人共餐，受到許多長輩的熱情歡迎，有長輩詢問他：「會不會選？」周答覆：「會。」

周錫瑋表示，近幾個月來勤跑基層、傾聽民怨，將邀請專家學者共同探討民生議題，三月初向外界說明；他並說，日前到三峽老街認識一群文創產業的年輕人，將賺得的錢用來照顧中輟生、吸毒年輕人等，政府沒有從中協助，這是錯誤的。