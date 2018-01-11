〈台北都會〉新北庇護工場推年節禮盒 還可手作體驗

2018-01-11

〔記者葉冠妤／新北報導〕農曆春節將至，年節伴手禮琳琅滿目，新北市庇護工場推出年節禮盒，包括獲選第四屆新北庇護禮的「愛盲臻品—芙蓉花漾」禮盒、最佳創意獎的久大「LED行動天燈」，還有慈泰庇護工場與知名設計師蕭青陽合作的「Love road圓」禮盒，市府勞工局呼籲民眾送禮兼做愛心，鼓勵身心障礙人士就業。

蕭青陽跨刀 為慈泰設計禮盒

心路基金會今年適逢卅週年，邀請四度入圍葛萊美專輯包裝獎的設計師蕭青陽跨刀，設計慈泰庇護工場的「Love road圓」禮盒，用簡單線條勾勒一棵棵小樹，呈現心路基金會成立卅年來的「愛心路」。

慈育庇護工場推出六款不同口味果乾的「果然好禮」，是過年期間解饞的零食；喜憨兒基金會推出「金運納福」禮盒，唐氏症基金會甫成立的「愛不囉嗦手作體驗館」也有「好運旺春豐」禮盒；大安庇護農場推出年節應景盆栽，可裝飾居家環境。

方便採買 市府拓展網路平台

市府勞工局長謝政達表示，新北市庇護工場有廿五家，提供四百九十八位身障者工作機會，連續推出四屆「新北庇護禮」，鼓勵各工場開發產品，為了讓民眾方便採買庇護工場產品，勞工局積極拓展網路平台，打造這些產品被看見的通路。

此外，廿五家庇護工場中，有兩家屬於觀光體驗型態，民眾可預約參觀，例如五股區的慈惠庇護工場推出「來趣玩印刷」活動，親子或師生可體驗印刷DIY，記錄專屬的回憶；位於新莊區的「愛不囉嗦手作體驗館」推出DIY烘焙課程，由唐寶寶小老師帶領參觀民眾手作，把健康又美味的糕點餅乾帶回家。

新北庇護年節禮已經在PChome、Yahoo!奇摩、樂天「新北市庇護工場網路商城」上架，消費滿一千二百元可獲一百元折價券，詳情搜尋臉書「新北市庇護工場」或致電勞工局2960-3456分機6588洽詢。