〈台北都會〉第23位首長離開 議員：柯領導有問題

2018-01-11

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕台北市觀傳局長簡余晏是柯市府第廿三位請辭首長，對此，多位台北市議員批評柯文哲的領導統御方式有問題，樣樣都要插手，且不願說清楚自己的理念跟價值，導致局處首長無法發揮專業，若想連任，應該要改善人際關係和領導方式；也有議員替簡叫屈。

民進黨籍市議員洪健益直言，柯文哲的領導統御有問題，柯很想做事，但很多時候沒有辦法體恤下屬，剩下任期恐怕還有第廿四、廿五、廿六位局處首長離職出走，改善人際關係和領導統御方式，對下屆選舉才會加分。

市議員黃向羣說，柯文哲若想連任，停下來整頓軍心絕對有必要。黃表示，柯文哲總把「公開透明」掛嘴邊，並稱這是最簡單的管理辦法，但柯卻不願把自己的信仰跟價值講清楚，充滿不確定性。

黃指出，柯文哲沒有充分授權給局處首長，樣樣都要插手，或是透過蔡壁如越級介入局處事務，貫徹柯的意志，造成局處首長無法充分發揮，甚至陷入「長官不欣賞、同仁不滿意」的尷尬局面，「政務官來去很正常，但市府團隊要有一致的信念」，市長馬首是瞻，要有明確作法、想法，局處有很大能量，端看市長會不會用。

昔日戰友、老同事的台聯黨籍北市議員陳建銘昨為簡余晏抱屈，他表示，簡對觀傳局同仁要求嚴格，使得首長考評比較不好，但也因為簡的努力才有成績，柯文哲應多了解並給予記功獎勵，希望市長能慰留與重用簡余晏，此時人事異動，對台北燈節和柯年底的選舉也有影響。

陳建銘說，據他了解簡余晏會擔任局長並非生涯規劃，若當過記者的簡余晏想重回媒體業，也是很好的選擇，前幾天聽說有人想挖角，不然「回來參選」監督市政，但他希望簡仍留在公職繼續發揮。