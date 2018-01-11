〈台北都會〉觀傳局長辭定了 柯文哲：副市長接管燈節

2018-01-11

辦公室昨已清空 柯盼她休息再回鍋

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北市觀傳局長簡余晏請辭後辦公室已清空，辭職幾成定局，將成第廿三位離開柯市府的局處首長。柯雖喊話，讓簡先休息一段時間再回鍋，不過簡余晏辦公室昨已清空到剩兩幅畫。台北燈節舉辦在即，柯文哲已指示由副市長陳景峻接管。觀傳局昨下午辦理觀光推廣說明會，請辭「休假」首日的簡余晏悄悄現身，業者稱讚簡的努力，拚出的觀光成績有目共睹。

柯文哲昨早出席廣慈博愛園區公宅開工動土典禮後受訪，聽到簡余晏三個字第一反應「沒事啊！」接著說自己不是簡肚子裡的蛔蟲，是真辭還是虛晃一招，應問簡。聽到簡的辦公室只剩兩幅畫，柯面露驚訝說：「這麼快！連夜搬的嗎？搬家公司也沒有這麼快！」人事處目前還沒收到簡余晏的書面辭職，簡是休假狀態，人事程序未完成。

台北燈節將於下月底登場，外界擔憂活動能否順利舉行，柯說他已下令陳景峻接管，與觀傳局副局長陳譽馨主責，柯還說：「其實人活在世界上每天都有小問題，就是一個個克服一個個過關。」

若簡余晏離職後，柯身邊的民進黨籍幕僚僅剩陳景峻、副秘書長李文英與民政局長藍世聰，媒體問是否影響與民進黨的關係？柯直言：「不會啊！北市府很大特色就是各路人馬都有。」

現身觀光推廣會 簡笑稱逼同仁辦的

本週一口頭請辭的簡余晏昨「休假」第一天，仍然認真扮演觀傳局長的角色。觀傳局昨下午舉辦新年度觀光推廣說明會，旅館、旅行社及商圈業者近兩百人，出席踴躍，簡余晏也到場，她表示休假第一天本來沒準備出席，因科長致電，她笑說說明會是她逼公務員辦的，因此到場。

簡余晏談北市今年觀光政策主軸，將在於「美食觀光年」，她說，米其林指南三月將推出紅色手冊，開啟台灣美食觀光新紀元，因此觀傳局規劃一系列美食觀光路線，配合米其林推出系列遊程。

簡還說，四季規劃不同活動，春天主打杜鵑花季搭配陽明山花季、海芋季，夏天則有河岸音樂季，秋天推出秋遊活動，也是觀傳局這三年來努力的大同再生計畫「北市舊城區觀光」，跨年規劃結合購物節，因應市長要求活動產業化、國際化、在地化。

出席說明會的北市觀光委員、總統府國策顧問廖全平說簡任內的觀光成績有目共睹，如東南亞、香港等自由行旅客明顯增加，觀光業都有感。

北市旅館公會理事長邱樂芬也說，簡是個有很多點子、創意的局長，時常傾聽業者聲音並落實，像是台北燈節在西門町舉行，受到好評，就是簡跟業者共談的成果，因此希望簡能繼續留任。