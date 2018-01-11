〈台北都會〉淡水河岸練跑馬拉松 標線年中完工

2018-01-11

〔記者陳心瑜／新北報導〕慢跑健身的風氣盛行，新北市政府高灘地工程管理處在大台北都會公園到八里區淡水河岸高灘地，規劃全馬（四十二公里）、半馬（二十一公里）和十公里、五公里的馬拉松標線，方便練跑民眾配速或補給，預計今年六月前完成沿途里程數標誌設置、鋪面改善等工程。

市議員李坤城昨和高灘處，與三重、蘆洲慢跑社團人士到大台北都會公園會勘，李坤城說，三重區到八里區的河岸景致優美，民眾在安全路線上練跑，搭配里程數路線標誌，對於練習效率很有助益，希望工程加速完成。

高灘處副總工程司歐瑞良指出，全馬起點位於重新棒球場旁空地，經由二重疏洪道北側、觀音坑溪橋、米倉公園後折返觀音坑溪橋，繞微風運河回到起點，近期完成規劃設計，隨後劃設標線、豎立標誌並改善道路鋪面，預計今年六月完工，經費初估約兩百萬元。

歐瑞良說，重新棒球場旁空地位於重新橋下，附近有機場捷運三重站、台北捷運三重站，還有汽機車停車格，不論自行開車或搭乘大眾運輸工具都很方便。

蘆洲體育會慢跑委員會主委劉昌海說，許多跑友早就在淡水河沿岸、疏洪道內練跑，並配戴運動手表計算公里數，但難免有落差，部分路線在比較複雜的交通節點也容易迷路，加設標誌後能讓跑友練跑時更順利；他也建議高灘處在沿線引進販賣機，讓跑友適時補充水分，並設置AED，在緊急情況發生時方便旁人及時施救。

高灘處表示，高灘地的自行車租借站都配有AED，崗哨也有簡易急救箱，會視情況增加AED設置點，也會媒合業者設置販賣機。目前已在大漢溪右岸的城林橋到華江橋的河濱灘地空間，及大漢溪左岸柑園橋至新月橋灘地空間，建置全馬慢跑路線標示系統。