〈台北都會〉基隆田寮河淤泥太臭被拒收 清淤停工

2018-01-11

基隆市府：爭取台北港同意收淤泥

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市田寮河是台灣第一條人工運河，三年沒有清淤讓民眾怨聲載道，基隆市政府去年十一月展開清淤作業，但挖出來的淤泥太臭了，連土方資源場都拒收，導致清淤作業被迫停工；市府工務處表示，正在爭取台北港的收容同意，加上契約變更等，預計二月上旬再度進場清運。

田寮河全長三公里多，以往沒有污水下水道，兩側住戶的生活廢水都直接排入河中，長期來累積惡臭淤積物，已經三年未清淤；市府解釋，前市長張通榮在民國一○三年籌編一○四年預算時，當時並未編列清淤預算，市長林右昌上任後原擬追加預算，但因不符合預算追加減要件，所以無法編列。

至於一○五、一○六年這兩年市府為何仍然未編預算？市府回應說，河川疏濬並不用固定每年清淤，要視河川整治需求制定清淤計畫，市中心河川與港域水質一起考量。

市議員韓良圻為了清淤問題，去年十一月在市議會定期大會曾槓上林右昌，他一度要把林趕出議場，雙方後來都公開致歉，市府也以專案疏濬經費從去年十一月十三日起展開田寮河清淤，但挖起來的淤泥含水量高、太臭，竟被土資場拒收，導致清淤案停工。

工務處河川水利科科長廖俊育表示，經過多次取土、暫置及固化作業後，先運送兩車到土資場，因為含水量高達二七○％且臭味很重，土資場業者擔心場區受到污染而拒收。

韓良圻指出，田寮河清出來的淤泥臭不可聞，代表他質詢時所言不假，田寮河是許多民眾早晚休閒的去處，市府清淤工程把田寮河邊的信一路停車格圍起來，居民找不到停車位很不方便，機具長時間擺在沉砂池的河道中也有礙觀瞻，都待改善。

廖俊育表示，正積極協調台北港收容挖除的淤泥，但必須先對土質進行採樣檢驗，送到實驗室確認是否含有重金屬或毒性檢測超標，報告出爐需要一個月，這段期間會先暫置排水、降低淤泥的含水量，再加上契約變更等作業，預計二月上旬可重新進場清運。