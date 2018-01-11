〈北部〉有名有「石」不忘本 太巴塱先祖雕像揭牌

2018-01-11

位在先祖落腳處Saksakgay

〔記者花孟璟／花蓮報導〕阿美族太巴塱部落的起源，傳說 祖先Doci及Rarakan這對兄妹為躲避大洪水，乘木臼漂流到聖山Cilangasan（豐濱鄉八里灣山），部落去年委託阿美族石雕家鄭詠鐸雕刻先祖石像，昨天在太巴塱發祥地文化園區舉辦揭牌典禮。頭目楊德成說：「以後豐年祭就有祖先石像可以祭拜了」。

儀式昨在阿美族先祖到太巴塱部落第一個落腳處Saksakgay舉行，由頭目及族人準備米酒、檳榔、糯米飯等祭品，在先祖石像前祭拜，祈求祖先保佑部落；部落各年齡階層族人也依序在石像前祭拜，表達對先祖的敬意。

頭目楊德成說，傳說太巴塱的祖先來自南邊，因暴風雨、地震發生大洪水，父母帶著兄弟姊妹逃難，洪水來時，排行第四的弟弟Doci、五妹Rarakan正在舂米，來不及跟隨父母逃走，倉皇中一起坐上Dodang（木臼），被大水漂流到聖山Cilangasan，後來夫妻二人的子女下到平地至Saksakgay，也就是部落的發祥地，希望讓族人牢記祖先開墾、建立部落的辛勞及歷史。

委託阿美族石雕家製作

出席的前縣議員楊德金說，祖先石雕讓部落族人感覺到「我們離祖先更接近了」，每年豐年祭第一天清晨的迎靈祭祖，都是在紀念石碑前祭拜，碑上祖先的名字「感覺比較抽象」，感謝雕刻家鄭老師巧奪天工的雕刻，呈現出祖先的樣貌。

他說，這次感謝縣府支持、補助二百萬元經費，除了製作石雕外，也順便改善、美化太巴塱發祥地園區的環境。

縣府原住民行政處長陳建村說，花蓮的阿美族包括，南勢阿美、海岸阿美、秀姑巒阿美各有不同的始祖傳說，藉由石雕呈現出具體的祖先形象，也讓年輕人認識傳統文化。