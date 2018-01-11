〈北部〉狗年紅包變撲滿 歡樂宜蘭年有夠旺

2018-01-11

屬狗宜蘭縣民 免費索取

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國內知名春節節慶「歡樂宜蘭年」，訂於二月三日拉開序幕。宜蘭縣文化局昨天公布狗年紀念紅包與春聯，紅包本體加封套共有五隻狗，台語諧音讀成「有夠旺」，還可摺成存錢筒。生肖屬狗的宜蘭縣民可免費索取，文化局邀請大家在新年存下第一桶金。

歡樂宜蘭年邁入第廿五屆，今年主場地移師五結鄉中興文創園區，二月三日有「狗年踩街」，二月八日在四結福德廟舉送神筅黗（音同顯吞）儀式，為神明清理門面，除舊布新，也祈求來年順利；二月十五日是重頭戲「除夕守歲晚會」，當晚有起爐祈福、趕年獸及跨年倒數拿紅包，接下來的十六至十八日則有文化行春。

文化局長李志勇說，生肖每十二年是一個循環，歡樂宜蘭年已走過兩次循環，本屆邁入第廿五年，朝第三個循環邁進，已成為全國歷史最悠久，且唯一慶祝農曆新年的大型節慶。

台灣土狗擔綱 鼓勵存錢

每年歡樂宜蘭年結合當年生肖發表紀念紅包，此次逢狗年，紅包主角由台灣土狗擔綱，在設計上也發揮創意，簡單DIY後變成「存錢筒」，紅包本體加上封套共有五隻狗，寓意「有狗旺」。

李志勇說，紀念紅包嵌上十元硬幣，設計成文創商品，摺好後是裝飾品、同時是三角形撲滿，鼓勵大家在春節期間存錢，迎來一整年好運氣。

文化局表示，狗年紀念紅包本月十五日起至二月十日開放申購，可到宜蘭縣文化局、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創園區訂購，每份四十元，一百份以上一份卅五元，狗年春聯免費索取，每人限領一份。詳情請上宜蘭縣政府文化局網站查詢，洽詢電話：03-9322440轉9。