〈北部〉YouBike需求高 清華、交大再增2站

2018-01-11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市YouBike自一○五年五月啟用至今，民眾迴響熱烈，為滿足學生高需求量，市府在清華大學（含南大校區）及交通大學兩校周邊已建置五站、提供一百二十五輛，昨天再啟用清大台達館站、交大研三舍站，兩校共設置七站、一百七十五輛，成為全國YouBike站點密度最高的校園。

新竹市長林智堅表示，期盼提高校園公共自行車站點密度，提升學生通勤安全，完善城市綠色運具網絡。

新竹市YouBike目前設有四十七站，提供一千一百七十五輛，啟用至今使用人數破一百七十六萬人次，假日使用者為平日兩倍，日前市府與新竹科學園區合作，於園區增設八個站點，民眾通勤、洽公及轉乘更便利。

而清大、交大學生多，需求量高，經市府、微笑單車公司與校方評估後，增設清大台達館站、交大研三舍站，昨天正式營運。

林智堅表示，去年在清華大學、交通大學積極爭取下，清大及交大YouBike，每日平均逾一千人次使用，是熱門租借點。設站後，兩校使用需求日益增加，如今再增設兩站，滿足通勤通學需求。

市府交通處長倪茂榮表示，清大台達館是電機資訊學院，是清大僅次於小吃部，學生聚集最多的地方；而交大研三舍目前為興建中研究生宿舍，未來可容納千人住宿，鄰近設有學生十三舍，預期使用需求將大幅增加。

交通處表示，自行車是學生最常用的代步工具，公共自行車具有固定站點、專業廠商維護保養、廿四小時營運服務等優勢，滿足學生課堂間移動、往返市區、假日返家等交通需求。

兩校學生都說，校園很大又禁行機車，常要快步趕課，現在有了YouBike，不用匆忙趕課。到市區逛街更方便。